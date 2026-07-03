AppLovin Aktie
WKN DE: A2QR0K / ISIN: US03831W1080
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03.07.2026 05:24:12
Why AppLovin Stock Was Racing Higher This Week
Mr. Market was expressing some affection for AppLovin (NASDAQ: APP) over the past few trading days. Shares of the adtech company were rising by over 10% week to date as of late Thursday evening. A highly positive initiation of coverage from an analyst was a major reason for the pop.This occurred Monday morning, when Andrew Marok of Raymond James launched his tracking of AppLovin's equity with a strong buy recommendation. Consistent with this highly optimistic rating, he set a price target of $640 per share on the specialized tech stock. That's more than 21% higher than its most recent closing price. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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