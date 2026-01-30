Barrick Mining Aktie
WKN DE: A417GQ / ISIN: CA06849F1080
|
30.01.2026 19:53:41
Why Barrick Mining Corporation Plunged Today
Shares of miner Barrick Mining Corporation (NYSE: B), previously known as Barrick Gold, fell 9.8% on Friday as of 12:30 p.m. EDT.Barrick reports earnings next week, and there wasn't any company-specific news today. That means the stock's decline was likely due to the 9% drop in gold prices today as of that time.Gold tends to be viewed as an insurance policy against high inflation and a weak dollar. The fear during the second Trump Administration is that some of his decisions could trigger instability, both geopolitically and with regards to inflation. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
