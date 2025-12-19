BlackBerry Aktie
WKN DE: A1W2YK / ISIN: CA09228F1036
|
19.12.2025 22:12:06
Why BlackBerry Stock Soured Today
Shares of BlackBerry (NYSE: BB) went sour on Friday, following a solid earnings report with a side of constructive but unexciting guidance. The stock closed 13.7% lower, revisiting price levels not seen since mid-September.The communications security and embedded systems specialist posted robust results in the third quarter of fiscal year 2026. Revenue fell 1.8% year-over-year to $141.8 million while adjusted earnings landed at $0.05 per diluted share, up from a breakeven result in the year-ago period. The analyst consensus had pointed to earnings near $0.04 per share on sales in the neighborhood of $135.6 million.BlackBerry's management also updated their full-year guidance, tightening their target ranges around the upper half of last quarter's guidance report. In other words, BlackBerry raised the lower end of its full-year target ranges while leaving most of the top-end levels untouched.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BlackBerry Ltdmehr Nachrichten
|
19.12.25
|Pluszeichen in New York: NASDAQ Composite letztendlich in Grün (finanzen.at)
|
19.12.25
|NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite verbucht nachmittags Zuschläge (finanzen.at)
|
19.12.25
|Freundlicher Handel: NASDAQ Composite fester (finanzen.at)
|
19.12.25
|Freitagshandel in New York: NASDAQ Composite zum Handelsstart fester (finanzen.at)
|
17.12.25
|Ausblick: BlackBerry legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
16.12.25
|NASDAQ Composite Index-Papier BlackBerry-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BlackBerry von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
09.12.25
|NASDAQ Composite Index-Papier BlackBerry-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in BlackBerry von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
03.12.25
|Erste Schätzungen: BlackBerry gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)