Bloom Energy Aktie
WKN DE: A2JQTG / ISIN: US0937121079
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23.11.2026 19:20:01
Why Bloom Energy Is Up Today
Bloom Energy (NYSE:BE) stock is up 18.7% as of 1:16 p.m. ET on Monday, Nov. 23, as Nvidia (NASDAQ:NVDA)'s decision to bring back CEO Jensen Huang lifts stocks across the AI trade.
The S&P 500 and the Nasdaq Composite were up 4.8% and 6.3%, respectively.
Nvidia's board surprised investors this morning, announcing it has reinstated Jensen Huang as CEO, president, and board member less than two weeks after his departure and days after telling investors it did not intend to reinstate him. The board said it received input from senior levels of the United States government and, based on that input, was confident that "Mr. Huang's reinstatement poses no national security risk."
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