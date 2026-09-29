Bloom Energy Aktie
WKN DE: A2JQTG / ISIN: US0937121079
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29.09.2026 19:11:17
Why Bloom Energy Stock Is Powering Higher Today
After ending yesterday's market session nearly 10% lower than Friday's close, shares of Bloom Energy (NYSE: BE) are rebounding today. With a firm providing an optimistic outlook on fuel cell stocks, investors are clearly motivated to load up on shares.
As of 1:05 p.m. ET, shares of Bloom Energy are up 12.5%.
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