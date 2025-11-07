Century Aluminum Aktie
WKN: 899867 / ISIN: US1564311082
|
07.11.2025 17:48:38
Why Century Aluminum Stock Soared Higher Today
Friday is turning out to be a great day to own shares of Century Aluminum (NASDAQ: CENX) -- one day after the metals producer reported earning nearly twice Wall Street's forecast for Q3.Heading into yesterday's report, analysts expected Century to earn $0.30 per share (adjusted) in Q3, on $628.1 million in sales. In fact, Century reported a profit of $0.56 per share, and sales of $632.2 million. And now, Century stock is up a solid 12% through 11 a.m. ET. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
