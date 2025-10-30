Coca-Cola Aktie
WKN: 850663 / ISIN: US1912161007
|
30.10.2025 18:09:46
Why Coca-Cola Consolidated Stock Popped Today
Shares of The Coca-Cola Co.'s largest U.S. bottler, Coca-Cola Consolidated (NASDAQ: COKE), are up 5% as of 11 a.m. ET on Wednesday, according to data provided by S&P Global Market Intelligence.Coca-Cola Consolidated reported third-quarter earnings that saw sales, adjusted net income, and cash from operations (CFO) rise by 3%, 7%, and 10%, respectively, during the first nine months of the year.Overall, it was a solid quarter that saw gross margins, operating margins, and profit margins return to expansion again, prompting the market to respond positively today.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Coca-Cola Co.mehr Nachrichten
|
30.10.25
|Beschäftigte von Coca-Cola in Baden-Würrtemberg streiken für mehr Lohn (dpa-AFX)
|
29.10.25
|NYSE-Handel Dow Jones zum Handelsende in Rot (finanzen.at)
|
29.10.25
|NYSE-Handel So performt der Dow Jones aktuell (finanzen.at)
|
29.10.25
|Börse New York in Grün: Dow Jones legt am Mittwochmittag zu (finanzen.at)
|
29.10.25
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones steigt zum Start des Mittwochshandels (finanzen.at)
|
28.10.25