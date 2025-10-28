Dow Jones 30 Industrial-Papier Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Coca-Cola-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Coca-Cola-Investment verdienen können.

Vor 3 Jahren wurden Coca-Cola-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 60,76 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 USD in die Coca-Cola-Aktie investierten, hätten nun 16,458 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 27.10.2025 gerechnet (70,06 USD), wäre das Investment nun 1 153,06 USD wert. Das entspricht einem Plus von 15,31 Prozent.

Der Marktwert von Coca-Cola betrug jüngst 301,40 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at