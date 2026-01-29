Comcast Aktie
WKN: 157484 / ISIN: US20030N1019
|
29.01.2026 22:43:36
Why Comcast Stock Popped on Thursday
Mr. Market clearly liked what he heard from Comcast (NASDAQ: CMCSA) Thursday morning. The media company posted its final set of financial results from 2025, and the quarterly bottom-line figure came in higher than expected. Thanks in no small part to the earnings beat, Comcast's shares rose by nearly 3% on the day.For its fourth quarter of 2025, Comcast's revenue was a bit over $32.31 billion, representing a 1% increase from the same period the previous year. Net income not in accordance with generally accepted accounting principles (GAAP) fell to $3.06 billion, or $0.84 per share, from the year-ago profit of $3.69 billion. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Analysen zu Comcast Corp. (Class A)
