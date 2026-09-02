CoreWeave Aktie
WKN DE: A413X6 / ISIN: US21873S1087
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02.09.2026 07:00:00
Why CoreWeave Stock Gained 18% in August
Shares of CoreWeave (NASDAQ: CRWV), the volatile neocloud stock, notched an 18% gain in August, according to data from S&P Global Market Intelligence.During the month, CoreWeave benefited from improving sentiment toward AI stocks as well as a better-than-expected second-quarter earnings report. Generally strong results from hyperscalers and other AI stocks helped lift the sector. As you can see from the chart below, the stock gained early in the month, and then popped the following week on its earnings report before giving back some of those gains. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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