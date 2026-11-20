Despite the monster debut of an important new stock on Thursday, the market as a whole slumped. Not every title was caught in the downdraft, though, and one of its winners was veteran cybersecurity company CrowdStrike (NASDAQ:CRWD). Thanks in no small measure to the solid quarterly results of a peer that lifted many sector stocks, CrowdStrike's equity gained almost 3%, on a day when the benchmark S&P 500 index tumbled by 2%.

That peer is Palo Alto Networks (NASDAQ:PANW), which reported its first-quarter fiscal 2027 numbers just after market close on Wednesday.

Image source: Getty Images.

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