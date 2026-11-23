CrowdStrike Aktie
WKN DE: A2PK2R / ISIN: US22788C1053
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23.11.2026 23:40:03
Why CrowdStrike Stock Was Down Today
CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD) stock finished down 8.9% on Monday, Nov. 23, after the cybersecurity company agreed to buy Zscaler (NASDAQ:ZS).
It was one of the few tech stocks to see red today, with the Nasdaq Composite up 6.2%. The S&P 500 jumped 4.7%.
CrowdStrike announced Monday that it would buy Zscaler, a cloud security company, in an all-stock deal valued at $43.9 billion. Zscaler shareholders would own about 16% of the combined company, and CrowdStrike shareholders would own the rest.
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