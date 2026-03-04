Daktronics Aktie
WKN: 923255 / ISIN: US2342641097
|
04.03.2026 16:10:06
Why Daktronics Stock Crashed Today
Daktronics (NASDAQ: DAKT) stock, which makes jumbotron-sized electronic scoreboards and displays for convention centers and sports stadiums, tumbled 11.3% through 9:50 a.m. ET Wednesday after reporting its first earnings miss in a year this morning. Analysts had forecast a $0.13 per share profit for Daktronics in its fiscal Q3 2026, but the company actually earned only $0.09 per share (adjusted for one-time items) on sales of $181.9 million.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Analysen zu Daktronics Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Daktronics Inc.
|18,74
|-9,73%
