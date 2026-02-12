MercadoLibre Aktie
WKN DE: A0MYNP / ISIN: US58733R1023
|
12.02.2026 17:57:48
Why Did MercadoLibre Stock Pop -- Then Drop?
MercadoLibre (NASDAQ: MELI) stock, the "Latin Amazon.com," jumped nearly 5% in early trading Thursday before turning tail and giving back almost all its gains. (As of 11:30 a.m. ET, MercadoLibre is up only about 0.5%.)It's no secret why MercadoLibre popped -- Wall Street analyst Marcelo Santos at JPMorgan Chase upgraded the stock to "overweight" this morning. The question is: Why did MercadoLibre stock then drop again?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu MercadoLibre Inc
|
13.02.26
|Freundlicher Handel: nachmittags Gewinne im NASDAQ 100 (finanzen.at)
|
13.02.26
|Gewinne in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich fester (finanzen.at)
|
12.02.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 verliert zum Handelsstart (finanzen.at)
|
09.02.26
|Erste Schätzungen: MercadoLibre legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
06.02.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 zum Ende des Freitagshandels im Aufwind (finanzen.at)
|
06.02.26
|Gewinne in New York: NASDAQ 100 liegt am Freitagnachmittag im Plus (finanzen.at)
|
06.02.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ 100-Anleger greifen zum Start zu (finanzen.at)
|
27.01.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 steigt zum Handelsende (finanzen.at)