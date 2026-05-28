Nebius Aktie
WKN DE: A1JGSL / ISIN: NL0009805522
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28.05.2026 21:56:53
Why Did Nebius Stock Rocket Higher Today?
Speculative juices continue to flow as Nebius Group (NASDAQ: NBIS) stock continues to soar. Shares of the cloud infrastructure provider have been riding the artificial intelligence (AI) wave, with the stock rocketing about 470% higher over the last year. The rally continued today, with a major player in the AI sector revealing an ownership stake. That led Nebius stock to jump by nearly 12%. The stock pared those gains as the session neared a close, but remained up by 9.1% as of 3:55 p.m. ET. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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12.05.26
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Analysen zu Nebius
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