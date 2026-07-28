Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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28.07.2026 18:10:29
Why Did SpaceX Stock Drop Today -- Then Pop?
Is the sell-off finally over for Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX) stock?Shares of Elon Musk's famed space enterprise fell to $107 a share this morning, a near-6% drop that prompted Bloomberg to crow that SpaceX stock had fallen 20% and erased "$1.2 trillion" in value. (The actual news was even worse. The first time SpaceX traded on IPO day, it sold for $150 a share. Falling to $107 from that price was nearly a 30% drop!)Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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