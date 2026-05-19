Dominion Energy Aktie
WKN: 932798 / ISIN: US25746U1097
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19.05.2026 03:55:50
Why Dominion Energy Stock Jumped Today
Shares of Dominion Energy (NYSE: D) climbed on Monday after the electricity provider struck a deal to be acquired by power infrastructure giant NextEra Energy (NYSE: NEE). Image source: Getty Images.Under the terms of the agreement, Dominion investors would receive 0.8138 shares of NextEra for each share of Dominion they own. That represents a premium of about 23% compared to the stocks' closing prices on Friday. The deal values Dominion at approximately $67 billion.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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