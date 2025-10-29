Enphase Energy Aktie
WKN DE: A1JC82 / ISIN: US29355A1079
|
29.10.2025 15:46:50
Why Enphase Energy Stock Crashed Today
Enphase Energy (NASDAQ: ENPH) stock tumbled 12% through 10:20 a.m. ET Wednesday despite an earnings beat last night.Heading into the report, analysts forecast Enphase would earn only $0.71 per share (non-GAAP) on sales of $383 million, but Enphase beat those numbers with a stick. Earnings came in at a strong $0.90 per share, and sales passed $410.4 million. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
