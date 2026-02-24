Fiserv Aktie

Fiserv für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 881793 / ISIN: US3377381088

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
24.02.2026 01:55:27

Why Fiserv Stock Flopped Today

Veteran fintech company Fiserv (NASDAQ: FISV) was looking a bit haggard on Monday, at least as far as its equity was concerned. Investors traded out of the stock following an analyst's price target cut; at the end of the trading session Fiserv had tumbled by almost 5%. The man behind that move was B. Riley prognosticator Hal Goetsch, who reduced his Fiserv price target to $69 per share from his preceding level of $72. He maintained his existing recommendation on the stock, which was and is neutral. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Fiserv Inc.

mehr Nachrichten