Fiserv Aktie
WKN: 881793 / ISIN: US3377381088

24.02.2026 01:55:27
Why Fiserv Stock Flopped Today
Veteran fintech company Fiserv (NASDAQ: FISV) was looking a bit haggard on Monday, at least as far as its equity was concerned. Investors traded out of the stock following an analyst's price target cut; at the end of the trading session Fiserv had tumbled by almost 5%. The man behind that move was B. Riley prognosticator Hal Goetsch, who reduced his Fiserv price target to $69 per share from his preceding level of $72. He maintained his existing recommendation on the stock, which was and is neutral. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
