FormFactor Aktie
WKN: 577767 / ISIN: US3463751087
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30.07.2026 18:02:53
Why FormFactor Stock Is Skyrocketing Today
FormFactor (NASDAQ: FORM) stock is posting massive gains in Thursday's trading. The company's share price was up 26.6% as of noon ET. Meanwhile, the S&P 500 was up 1.1%, and the Nasdaq Composite had risen 2.3%. FormFactor released its second-quarter report after yesterday's market close, and the company delivered better-than-expected sales, earnings, and forward guidance. The company's valuation is also rising thanks to a rebound in the artificial intelligence (AI) chip trade. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Analysen zu FormFactor Inc.
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