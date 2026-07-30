FormFactor Aktie

FormFactor für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 577767 / ISIN: US3463751087

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30.07.2026 18:02:53

Why FormFactor Stock Is Skyrocketing Today

FormFactor (NASDAQ: FORM) stock is posting massive gains in Thursday's trading. The company's share price was up 26.6% as of noon ET. Meanwhile, the S&P 500 was up 1.1%, and the Nasdaq Composite had risen 2.3%. FormFactor released its second-quarter report after yesterday's market close, and the company delivered better-than-expected sales, earnings, and forward guidance. The company's valuation is also rising thanks to a rebound in the artificial intelligence (AI) chip trade. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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