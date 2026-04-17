Home Depot Aktie
WKN: 866953 / ISIN: US4370761029
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17.04.2026 18:30:37
Why Home Depot Stock Is Climbing Friday?
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Aktien in diesem Artikel
|Home Depot Inc Cert. Deposito Arg. Repr. 0.25 Shs
|15 300,00
|-0,46%
|Home Depot
|297,30
|4,02%
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