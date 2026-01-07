Intel Aktie
WKN: 855681 / ISIN: US4581401001
|
07.01.2026 14:50:00
Why Intel Stock Soared 84% in 2025
Intel (NASDAQ: INTC) stock looked dead in the water at the start of 2025, but a series of developments drove an incredible rally for the chip stock. Shares of Intel surged 84% in 2025, according to data provided by S&P Global Market Intelligence, outperforming both Nvidia and AMD. While Intel's turnaround is still a work in progress, investor sentiment has certainly shifted in a positive direction. Following the surprise ouster of former Intel CEO Pat Gelsinger in late 2024, Intel appointed industry veteran Lip-Bu Tan as CEO in March of 2025. Tan wasted little time slashing costs, laying off employees, and scrutinizing entire lines of business. As Tan said in a letter to employees: "There are no more blank checks."
Analysen zu Intel Corp.
