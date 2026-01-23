Intel Aktie

38,37EUR -7,82EUR -16,92%
Intel für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855681 / ISIN: US4581401001

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
23.01.2026 11:54:13

Intel Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Intel nach Quartalszahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 36 US-Dollar belassen. Die Kennziffern des Halbleiterkonzerns seien solide ausgefallen, schrieb Stacy A. Rasgon in einer am Freitag vorliegenden Studie. Insbesondere das Geschäft mit Rechenzentren habe sich stark entwickelt, bedingt durch die robuste Nachfrage im Zuge des Ausbaus der KI-Infrastruktur. Nach der jüngsten Kursrally müsse Intel sich aber nun beweisen. Die starke Server-Nachfrage sei real, aber der Konzern scheine das unterschätzt zu haben, da die Produktion nicht hinterherkomme./rob/edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 03:40 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / 03:40 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Intel Corp. Market-Perform
Unternehmen:
Intel Corp. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
$ 36,00
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
$ 54,32 		Abst. Kursziel*:
-33,73%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
$ 45,29 		Abst. Kursziel aktuell:
-20,51%
Analyst Name::
Stacy A. Rasgon 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Intel Corp.

mehr Nachrichten