NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Intel nach Quartalszahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 36 US-Dollar belassen. Die Kennziffern des Halbleiterkonzerns seien solide ausgefallen, schrieb Stacy A. Rasgon in einer am Freitag vorliegenden Studie. Insbesondere das Geschäft mit Rechenzentren habe sich stark entwickelt, bedingt durch die robuste Nachfrage im Zuge des Ausbaus der KI-Infrastruktur. Nach der jüngsten Kursrally müsse Intel sich aber nun beweisen. Die starke Server-Nachfrage sei real, aber der Konzern scheine das unterschätzt zu haben, da die Produktion nicht hinterherkomme./rob/edh/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 03:40 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / 03:40 / UTC



