Intel Aktie
|39,86EUR
|0,51EUR
|1,28%
WKN: 855681 / ISIN: US4581401001
Intel Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Intel mit einem Kursziel von 36 US-Dollar auf "Market-Perform" belassen. Für die Industriegasehersteller Linde, Air Liquide und Air Products wären knappheitsbedingte Höchstpreise für Helium im Zuge des Iran-Kriegs nach dem Gegenwind im vergangenen Jahr positiv, schrieb James Hooper in seiner Betrachtung der Chemie- und Halbleiterbranche vom Donnerstagabend. Für letztere betonte er, Infineon habe gut diversifizierte Lieferketten und keine direkten Abhängigkeiten von Lieferanten aus dem Nahen Osten. Für Intel sollte Katar als Lieferant keine große Bedeutung haben./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 18:58 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 20:25 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Intel Corp. Market-Perform
|
Unternehmen:
Intel Corp.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
$ 36,00
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
$ 45,25
|
Abst. Kursziel*:
-20,44%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
$ 46,04
|
Abst. Kursziel aktuell:
-21,81%
|
Analyst Name::
James Hooper
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Intel Corp.
|
12.03.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 liegt letztendlich im Minus (finanzen.at)
|
12.03.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 am Nachmittag leichter (finanzen.at)
|
12.03.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 präsentiert sich mittags leichter (finanzen.at)
|
11.03.26
|Optimismus in New York: NASDAQ 100 beendet die Mittwochssitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
11.03.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 gibt nach (finanzen.at)
|
11.03.26
|Intel shareholder claims board gave US an equity stake to avoid Trump’s social media attacks (Financial Times)
|
11.03.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ 100 am Mittwochmittag mit Kursplus (finanzen.at)
|
11.03.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 beginnt Mittwochshandel im Plus (finanzen.at)