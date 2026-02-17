Intel Aktie
|39,12EUR
|-0,09EUR
|-0,22%
WKN: 855681 / ISIN: US4581401001
Intel Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Intel mit einem Kursziel von 36 US-Dollar auf "Market-Perform" belassen. Der PC-Markt sei im vierten Quartal gegenüber dem Vorquartal weitgehend unverändert geblieben, wobei die Auslieferungen etwas über dem Vor-Covid-Niveau gelegen hätten, schrieb Stacy Rasgon am Dienstag. Er ist weiterhin etwas besorgt über die Dynamik der Vertriebskanäle und sieht diese Entwicklung als Risiko für den Halbleiterkonzern./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / 02:12 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / 02:12 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Intel Corp. Market-Perform
|
Unternehmen:
Intel Corp.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
$ 36,00
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
$ 46,79
|
Abst. Kursziel*:
-23,06%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
$ 46,79
|
Abst. Kursziel aktuell:
-23,06%
|
Analyst Name::
Stacy A. Rasgon
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
|Intel Corp.
|39,06
|-0,36%
