NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Intel auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 36 US-Dollar belassen. In der KI-Wertschöpfungskette hätten neben den Halbleiter-Favoriten Nvidia und Broadcom unter anderem die Branchenkollegen AMD, Mediatek und Marvell sowie Eaton das größte Ergebnispotenzial, schrieb Stacy A. Rasgon in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Intel und Cisco sowie die Serverhersteller Dell und HP Enterprise seien in diesem Bereich indes weniger aktiv, als es sich in der KI-Debatte widerspiegele. Die Intel-Aktie sei zudem vergleichsweise teuer./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2026 / 05:17 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2026 / 06:00 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.