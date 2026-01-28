Intel Aktie

38,67EUR 2,25EUR 6,18%
WKN: 855681 / ISIN: US4581401001

28.01.2026 11:53:05

Intel Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Intel auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 36 US-Dollar belassen. In der KI-Wertschöpfungskette hätten neben den Halbleiter-Favoriten Nvidia und Broadcom unter anderem die Branchenkollegen AMD, Mediatek und Marvell sowie Eaton das größte Ergebnispotenzial, schrieb Stacy A. Rasgon in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Intel und Cisco sowie die Serverhersteller Dell und HP Enterprise seien in diesem Bereich indes weniger aktiv, als es sich in der KI-Debatte widerspiegele. Die Intel-Aktie sei zudem vergleichsweise teuer./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2026 / 05:17 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2026 / 06:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Intel Corp. Market-Perform
Unternehmen:
Intel Corp. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
$ 36,00
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
$ 43,93 		Abst. Kursziel*:
-18,05%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
$ 43,93 		Abst. Kursziel aktuell:
-18,05%
Analyst Name::
Stacy A. Rasgon 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Intel Corp.

