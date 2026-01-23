Intel Aktie
WKN: 855681 / ISIN: US4581401001
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Intel nach Quartalszahlen von 50 auf 48 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Der Halbleiterkonzern habe besser als erwartet abgeschnitten, wogegen der Ausblick auf das laufende Quartal unter den Erwartungen liege, schrieb Srini Pajjuri in einer am Freitag vorliegenden Reaktion. Er senkte seine Schätzungen./rob/gl/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 22:17 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 22:17 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Intel Corp. Sector Perform
Unternehmen:
Intel Corp.
Analyst:
RBC Capital Markets
Kursziel:
$ 48,00
Rating jetzt:
Sector Perform
Kurs*:
$ 54,32
Abst. Kursziel*:
-11,63%
Rating update:
Sector Perform
Kurs aktuell:
$ 54,32
Abst. Kursziel aktuell:
-11,63%
Analyst Name::
Srini Pajjuri
KGV*:
-
|12:41
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:54
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|11:52
|Intel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:39
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.01.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
