Intel Aktie

40,37EUR -5,82EUR -12,60%
Intel für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855681 / ISIN: US4581401001

23.01.2026 12:41:18

Intel Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Intel nach Quartalszahlen von 50 auf 48 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Der Halbleiterkonzern habe besser als erwartet abgeschnitten, wogegen der Ausblick auf das laufende Quartal unter den Erwartungen liege, schrieb Srini Pajjuri in einer am Freitag vorliegenden Reaktion. Er senkte seine Schätzungen./rob/gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 22:17 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 22:17 / EST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Intel Corp. Sector Perform
Unternehmen:
Intel Corp. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
$ 48,00
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
$ 54,32 		Abst. Kursziel*:
-11,63%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
$ 54,32 		Abst. Kursziel aktuell:
-11,63%
Analyst Name::
Srini Pajjuri 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

