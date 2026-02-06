Intel Aktie

Intel für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855681 / ISIN: US4581401001

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
06.02.2026 18:41:05

Why Intel Was Rallying Today

Shares of Intel (NASDAQ: INTC) were rallying on Friday, with shares up 5.5% as of 11:52 a.m. EDT.Intel is up strongly year to date, even though the stock pulled back from recent highs following its Jan. 22 earnings report. However, the stock has been recovering this week and is now approaching its multi-year highs once again.Today, the entire AI-related semiconductor sector was moving higher on the back of massive capital spending forecasts from all the major cloud companies, especially Amazon (NASDAQ: AMZN), which announced a $200 billion 2026 spending plan last night. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Intel Corp.

mehr Nachrichten

Analysen zu Intel Corp.

mehr Analysen
28.01.26 Intel Market-Perform Bernstein Research
26.01.26 Intel Verkaufen DZ BANK
23.01.26 Intel Sector Perform RBC Capital Markets
23.01.26 Intel Market-Perform Bernstein Research
23.01.26 Intel Hold Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Intel Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs 14 590,00 -0,82% Intel Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
Intel Corp. 42,81 4,45% Intel Corp.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02:43 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 6
07.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.02.26 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.02.26 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen

Börse aktuell - Live Ticker

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen