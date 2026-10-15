International Paper Aktie
WKN: 851413 / ISIN: US4601461035
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15.10.2026 21:45:45
Why International Paper Rallied Today
Shares of paper packaging giant International Paper (NYSE:IP) rallied 7.6% on Thursday as of 2:28 p.m. EDT.
International Paper has struggled this year, down roughly 20% year-to-date before today's bump. Growth has stagnated for the company, while costs have risen due to inflation, tariffs, and interest rates.
Today, however, it was reported that two private equity firms may bid for the company's European business. That could relieve some pressure on International Paper's balance sheet and eliminate a segment that had been dragging down results.
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