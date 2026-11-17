Shares of Intuit (NASDAQ:INTU), a financial and business software company, were tumbling this morning amid a broader sell-off in the technology sector. Investors are increasingly concerned that software companies will be severely disrupted by artificial intelligence.

Tech investors are also processing the recent resignation of former Nvidia CEO Jensen Huang and the ripples it could cause throughout the tech industry. That uncertainty is weighing down the tech-heavy Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC), which slid about 1.4% as of this writing.

Intuit stock was down by 6.9% as of 12:03 p.m. ET today.

Continue reading