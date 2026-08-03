Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|
04.08.2026 01:58:50
Why Is Everyone Talking About Meta Stock?
I think the primary reason everyone is talking about Meta (NASDAQ: META) is its valuation.*Stock prices used were the afternoon prices of July 31, 2026. The video was published on Aug.2, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)
|
03.08.26
|Starker Wochentag in New York: S&P 500-Börsianer greifen am Montagmittag zu (finanzen.at)
|
31.07.26
|S&P 500-Papier Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Meta Platforms (ex Facebook) von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
30.07.26
|AKTIEN IM FOKUS 3: Microsoft zündet nach Zahlen Kursfeuerwerk - Meta geht unter (dpa-AFX)
|
30.07.26
|Starker Wochentag in New York: S&P 500 beendet die Sitzung im Plus (finanzen.at)
|
30.07.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 beendet die Donnerstagssitzung mit deutlichen Gewinnen (finanzen.at)
|
30.07.26
|Meta-Aktie nach enttäuschender Prognose abgestraft (finanzen.at)
|
30.07.26
|Mark Zuckerberg is becoming the king of the ‘side quest’ (Financial Times)
|
30.07.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ 100 geht nachmittags nahezu durch die Decke (finanzen.at)