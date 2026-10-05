MercadoLibre Aktie
WKN DE: A0MYNP / ISIN: US58733R1023
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05.10.2026 12:47:56
Why Is MercadoLibre Stock Surging Monday?
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Nachrichten zu MercadoLibre Inc
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01.10.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 zum Start im Aufwind (finanzen.at)
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30.09.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 zum Handelsstart mit Zuschlägen (finanzen.at)
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24.09.26
|Donnerstagshandel in New York: NASDAQ 100 verliert nachmittags (finanzen.at)
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10.09.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 schwächelt am Donnerstagmittag (finanzen.at)
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09.09.26
|Gewinne in New York: NASDAQ 100 zum Start des Mittwochshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
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24.08.26
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 verliert (finanzen.at)
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24.08.26
|Montagshandel in New York: NASDAQ 100 liegt am Montagmittag im Minus (finanzen.at)
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19.08.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 legt zum Ende des Mittwochshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
Analysen zu MercadoLibre Inc
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Börse aktuell - Live TickerATX und DAX beenden volatilen Handel etwas fester -- Asiens Börsen schließen in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich zum Wochenbeginn wechselhaft. Auch der DAX konnte sich am Montag für keine Richtung entscheiden. Die US-Börsen tendieren uneins. An den Börsen in Asien ging es nach oben.