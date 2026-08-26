J. M. Smucker Aktie
WKN: 633835 / ISIN: US8326964058
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26.08.2026 20:05:10
Why J.M. Smucker Stock Is Up Today
Shares of J.M. Smucker (NYSE: SJM) rose on Wednesday after the peanut butter and jelly maker reported higher-than-expected earnings and lifted its full-year financial outlook.Image source: Getty Images.J.M. Smucker's net sales grew 5% year over year to $2.2 billion in its fiscal 2027 first quarter, which ended on July 31. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Analysen zu J. M. Smucker Co.
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