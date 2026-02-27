MercadoLibre Aktie
WKN DE: A0MYNP / ISIN: US58733R1023
|
27.02.2026 17:52:00
Why MercadoLibre Stock Dipped This Week
Shares of leading Latin American e-commerce and fintech behemoth MercadoLibre (NASDAQ: MELI) are down 13% this week as of 11 a.m. ET on Friday after the company reported fourth-quarter earnings Tuesday afternoon. MercadoLibre grew revenue by 45% in Q4, easily surpassing Wall Street's expectations. However, net income declined 13%, missing analysts' expectations, as the company spent heavily on an array of growth areas, weighing on overall profitability. While this short-term profitability weakness is valid to a degree, it was still an incredible quarter for the company.In Q4, MercadoLibre:Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
