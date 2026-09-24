Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
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24.09.2026 17:57:24
Why Meta Platforms Stock Keeps Going Up
Meta Platforms (NASDAQ: META) stock exploded higher Friday, soaring more than 11% as its new "Muse" artificial intelligence agent began gaining momentum. Aside from a brief pause Tuesday as a few investors took profits off the table, the stock's gone nowhere but up since then, including a 3.1% gain through 11:35 a.m. this morning.
And Wall Street analysts are pretty sure they know why.
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