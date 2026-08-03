Meta Platforms Aktie

Meta Platforms für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027

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03.08.2026 19:52:52

Why Meta Platforms Stock Popped Today

Meta Platforms (NASDAQ: META) stock jumped 6.6% through 1:15 p.m. ET Monday after Morgan Stanley analysts reassured investors about the company's prospects amid record investment in AI infrastructure.Image source: The Motley Fool.Meta disappointed investors last week, reporting only a $6.18 per share profit where analysts had expected $7.17 -- despite beating on revenue. Meta stock sold off after the report, so why is it bouncing back so quickly today?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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15:05 Meta Platforms Buy Jefferies & Company Inc.
30.07.26 Meta Platforms Kaufen DZ BANK
30.07.26 Meta Platforms Buy UBS AG
30.07.26 Meta Platforms Outperform RBC Capital Markets
30.07.26 Meta Platforms Neutral JP Morgan Chase & Co.
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Meta Platforms (ex Facebook) 515,50 6,75% Meta Platforms (ex Facebook)

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