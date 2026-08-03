Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|
03.08.2026 19:52:52
Why Meta Platforms Stock Popped Today
Meta Platforms (NASDAQ: META) stock jumped 6.6% through 1:15 p.m. ET Monday after Morgan Stanley analysts reassured investors about the company's prospects amid record investment in AI infrastructure.Image source: The Motley Fool.Meta disappointed investors last week, reporting only a $6.18 per share profit where analysts had expected $7.17 -- despite beating on revenue. Meta stock sold off after the report, so why is it bouncing back so quickly today?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)
|
18:00
|Starker Wochentag in New York: S&P 500-Börsianer greifen am Montagmittag zu (finanzen.at)
|
31.07.26
|S&P 500-Papier Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Meta Platforms (ex Facebook) von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
30.07.26
|AKTIEN IM FOKUS 3: Microsoft zündet nach Zahlen Kursfeuerwerk - Meta geht unter (dpa-AFX)
|
30.07.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 beendet die Donnerstagssitzung mit deutlichen Gewinnen (finanzen.at)
|
30.07.26
|Starker Wochentag in New York: S&P 500 beendet die Sitzung im Plus (finanzen.at)
|
30.07.26
|Meta-Aktie nach enttäuschender Prognose abgestraft (finanzen.at)
|
30.07.26
|Mark Zuckerberg is becoming the king of the ‘side quest’ (Financial Times)
|
30.07.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ 100 geht nachmittags nahezu durch die Decke (finanzen.at)
Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)
|15:05
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|30.07.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|30.07.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|30.07.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15:05
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|30.07.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|30.07.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|30.07.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15:05
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|30.07.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|30.07.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|30.07.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|30.07.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel
|Meta Platforms (ex Facebook)
|515,50
|6,75%
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