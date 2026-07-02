Meta Platforms Aktie

Meta Platforms für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027

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02.07.2026 04:20:11

Why Meta Platforms Stock Surged Today

Shares of Meta Platforms (NASDAQ: META) spiked on Wednesday, following reports that the social media titan plans to sell its excess computing capacity to recoup some of its enormous artificial intelligence (AI) spending.Image source: The Motley Fool.CEO Mark Zuckerberg has been ultra-aggressive in his efforts to build Meta into an AI powerhouse. From billion-dollar acquisitions to reportedly offering top AI researchers $100 million recruiting bonuses, Zuckerberg is sparing no expense.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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