Why MSCI Stock Soared Today

MSCI (NYSE:MSCI), a somewhat under-the-radar data and analytics company in the financial sector, attracted the right kind of attention on Tuesday. Market players were eager to own its shares following the release of solid third-quarter figures, sending the company's stock up 5%.

The period saw MSCI earn $892 million in revenue, which was a sturdy 12% higher year over year. It was also comfortably above the consensus analyst estimate, which was just under $888 million.

Image source: Getty Images.

Continue reading