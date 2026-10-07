MSCI Aktie
WKN DE: A0M63R / ISIN: US55354G1004
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07.10.2026 05:30:00
Haus oder ETF: Immobilien-Trick als Alternative zum MSCI World?
Ein Haus oder eine Wohnung kosten oft mehr, als sich viele leisten können. Mit einem Kredithebel kann das aber zum Vorteil werden. Wann die Strategie attraktiv sein kann, und warum sie in der Praxis häufig scheitert.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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