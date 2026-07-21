Nebius Aktie
WKN DE: A1JGSL / ISIN: NL0009805522
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22.07.2026 01:03:01
Why Nebius Stock Soared Today
Shares of Nebius Group (NASDAQ: NBIS) surged on Tuesday after Nvidia (NASDAQ: NVDA) disclosed a sizable stake in the cloud infrastructure specialist.Image source: Getty Images.In a filing with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), Nvidia said it owns 22,256,412 shares of Nebius via common stock and prefunded warrants. That amounts to a 9.3% equity stake in the data center operator, currently valued at about $5 billion.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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