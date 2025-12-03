Netflix Aktie

Netflix für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061

04.12.2025 00:16:38

Why Netflix Stock Fell Today

Shares of Netflix (NASDAQ: NFLX) declined nearly 5% on Wednesday, following reports of ongoing acquisition talks between the streaming leader and its rival, Warner Bros Discovery (NASDAQ: WBD). Image source: Netflix.Netflix is interested in purchasing Warner Bros Discovery's studio assets and HBO Max streaming service, according to Reuters. A deal would allow Netflix to bundle HBO Max with its own streaming offerings -- at a lower overall cost for consumers. A combination would also bolster Netflix's content library with popular shows like Game of Thrones, Succession, and The Wire.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
