Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
|
18.02.2026 19:00:00
Why Netflix Stock Is Worth Buying on This Pullback
The last six months have been brutal for Netflix (NASDAQ: NFLX) investors. As of this writing (Feb. 13), Netflix shares have plummeted 43% from all-time highs.The main culprit behind the Netflix sell-off revolves around one thing: A potential acquisition of the television and film assets of Warner Bros. Discovery.While most continue to panic over how Netflix may finance this transaction -- should the deal go through -- and integrate Warner Bros.' content with its existing content, smart investors are looking past these distractions and thinking longer term.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
