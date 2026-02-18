Netflix Aktie

WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061

18.02.2026 19:00:00

Why Netflix Stock Is Worth Buying on This Pullback

The last six months have been brutal for Netflix (NASDAQ: NFLX) investors. As of this writing (Feb. 13), Netflix shares have plummeted 43% from all-time highs.The main culprit behind the Netflix sell-off revolves around one thing: A potential acquisition of the television and film assets of Warner Bros. Discovery.While most continue to panic over how Netflix may finance this transaction -- should the deal go through -- and integrate Warner Bros.' content with its existing content, smart investors are looking past these distractions and thinking longer term.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu Netflix Inc.

