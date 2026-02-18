Netflix Aktie

65,33EUR 0,39EUR 0,60%
Netflix für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061

18.02.2026 13:33:17

Netflix Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Netflix mit einem Kursziel von 115 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Die aufgebesserte Offerte des Medienkonzerns Paramount Skydance für Warner Bros Discovery sei dem Gebot des Streamingriesen Netflix überlegen, schrieb Laurent Yoon am Mittwoch in seiner Einschätzung. Netflix habe allerdings die Möglichkeit, sein Gebot ebenfalls zu verbessern - die Bilanz und die Barmittel gäben das her. Allerdings wolle kein Bieter einen überteuerten Preis bezahlen./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2026 / 05:46 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2026 / 05:46 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Netflix Inc. Outperform
Unternehmen:
Netflix Inc. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
$ 115,00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 77,00 		Abst. Kursziel*:
49,35%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 77,00 		Abst. Kursziel aktuell:
49,35%
Analyst Name::
Laurent Yoon 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Netflix Inc.

