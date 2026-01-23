Netflix Aktie
|71,15EUR
|0,20EUR
|0,28%
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
Netflix Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Netflix auf "Outperform" mit einem Kursziel von 115 US-Dollar belassen. Laurent Yoon bezieht sich in einer am Freitag vorliegenden Studie auf ein Webinar mit einem Branchenexperten zum Thema KI-Einfluss auf Hollywood. KI werde Hollywood nicht ersetzen, sondern die Industrie unterstützen und mit ihr wachsen. Zudem werde KI zu einem echten Content-Generator bei niedrigen Kosten./mis/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 05:54 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / 05:54 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Netflix Inc. Outperform
|
Unternehmen:
Netflix Inc.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
$ 115,00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 83,54
|
Abst. Kursziel*:
37,66%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 83,54
|
Abst. Kursziel aktuell:
37,66%
|
Analyst Name::
Laurent Yoon
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Netflix Inc.
|
06:00
|Netflix says Paramount bid ‘doesn’t pass sniff test’ as Warner battle intensifies (Financial Times)
|
21.01.26
|Netflix-Aktie reagiert dennoch mit starken Verlusten auf Gewinnsprung (finanzen.at)
|
21.01.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 am Mittwochnachmittag fester (finanzen.at)
|
21.01.26
|Starker Wochentag in New York: Börsianer lassen NASDAQ Composite steigen (finanzen.at)
|
21.01.26
|Gewinne in New York: S&P 500 mittags fester (finanzen.at)
|
21.01.26
|AKTIE IM FOKUS 2: Netflix dämmen Verluste etwas ein - Enttäuschender Ausblick (dpa-AFX)
|
21.01.26
|Gute Stimmung in New York: S&P 500 zum Start des Mittwochshandels auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
21.01.26
|Optimismus in New York: NASDAQ Composite notiert zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Netflix Inc.
|22.01.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|21.01.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|21.01.26
|Netflix Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.01.26
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|21.01.26
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.01.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|21.01.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|21.01.26
|Netflix Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.01.26
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|21.01.26
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.01.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|21.01.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|21.01.26
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|21.01.26
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.01.26
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.01.26
|Netflix Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.12.25
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
|18.11.25
|Netflix Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.25
|Netflix Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.08.25
|Netflix Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Netflix Inc.
|71,31
|0,51%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:05
|KION GROUP Buy
|Warburg Research
|12:04
|BASF Buy
|Warburg Research
|12:03
|Deutsche Börse Hold
|Warburg Research
|12:02
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:02
|Ericsson Underperform
|Bernstein Research
|12:01
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|12:00
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|11:59
|BioNTech Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:59
|Redcare Pharmacy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:59
|STRATEC Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:59
|BASF Halten
|DZ BANK
|11:58
|Siemens Healthineers Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:58
|SCHOTT Pharma Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:57
|Sartorius vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:57
|QIAGEN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:56
|Medios Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:56
|Gerresheimer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:56
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:54
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|11:52
|Intel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:44
|voestalpine kaufen
|Deutsche Bank AG
|11:42
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:42
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|11:41
|AUTO1 Buy
|UBS AG
|11:41
|Ericsson Sell
|UBS AG
|11:30
|thyssenkrupp nucera Buy
|Deutsche Bank AG
|11:27
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
|11:25
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|11:25
|HSBC Holdings Hold
|Deutsche Bank AG
|11:09
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:09
|Novo Nordisk Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:07
|TotalEnergies Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:07
|Shell Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:06
|Eni Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:06
|BP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:47
|Wacker Neuson Hold
|Warburg Research
|10:45
|Wacker Neuson Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:27
|Schoeller-Bleckmann buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:52
|Infineon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:50
|STMicroelectronics Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:50
|ASML NV Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:47
|PVA TePla Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:47
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:39
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:31
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:31
|Danone Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:30
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:30
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09:25
|National Grid Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:24
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.