Netflix Aktie
|72,92EUR
|0,01EUR
|0,01%
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
Netflix Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Netflix auf "Outperform" mit einem Kursziel von 115 US-Dollar belassen. Der Übergang zu einer reinen Barofferte des Streaming-Anbieters für die Übernahme von Warner Brothers Discovery (WBD) räume die Unsicherheit einer Aktienkomponente aus, schrieb Laurent Yoon in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Fallende Netflix-Kurse seien nun keine Gefahr mehr für die Besitzer von WBD-Aktien; allerdings entgingen ihnen nun auch etwaige Kursgewinne von Netflix./bek/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 06:35 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 06:35 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Netflix Inc. Outperform
|
Unternehmen:
Netflix Inc.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
$ 115,00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 85,36
|
Abst. Kursziel*:
34,72%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 85,36
|
Abst. Kursziel aktuell:
34,72%
|
Analyst Name::
Laurent Yoon
|
KGV*:
-
Analysen zu Netflix Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Netflix Inc.
|73,05
|0,19%
