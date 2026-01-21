Netflix Aktie

69,38EUR -5,49EUR -7,33%
Netflix für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061

21.01.2026 11:41:45

Netflix Kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Netflix von 125 auf 120 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der "Streaming-König" habe gute Quartalszahlen vorgelegt, und der Ausblick auf 2026 sei zu konservativ, schrieb Markus Leistner in seiner am Mittwoch vorliegenden Reaktion. Mit dem starken Kursrückgang seit dem Übernahmeangebot für Warner Bros Discovery, für das sich auch dessen Management ausspreche, erscheine dies "mehr als eingepreist", womit Netflix nun "zum Schnäppchenpreis" zu haben sei. Leistner erwartet, dass Netflix sich gegen das Konkurrenzangebot von Paramount Skydance durchsetzen wird - wegen besserer Chancen bei den Kartellbehörden und der höheren Finanzierungssicherheit./rob/gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 11:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 11:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Netflix Inc. Kaufen
Unternehmen:
Netflix Inc. 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
$ 87,26 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
$ 87,26 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Markus Leistner 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

