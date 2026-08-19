Newmont Corporation Aktie
WKN: 853823 / ISIN: US6516391066
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19.08.2026 22:22:12
Why Newmont Mining Rallied Today
Shares of Newmont Mining (NYSE: NEM) rallied on Wednesday, up 7.9% for the day.Newmont already reported second-quarter earnings in late July, and there wasn't much company-specific news today. Newmont did announce it had agreed to sell an undeveloped gold project to Canadian mining company StrikePoint Gold for $70 million, plus an additional $50 million contingent payment tied to future milestones. However, for the world's largest mining company that primarily mines gold, that small divestiture is relatively inconsequential. More consequential was today's rise in gold prices, driven by lower long-term interest rates, which appeared to be due to an increase in the Treasury Department's Treasury Bond buyback program announced this morning.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Newmont Corporation
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19.08.26
|Starker Wochentag in New York: S&P 500 stärker (finanzen.at)
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19.08.26
|Optimismus in New York: S&P 500 bewegt sich zum Start im Plus (finanzen.at)
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13.08.26
|S&P 500-Titel Newmont-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Newmont-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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13.08.26
|Pluszeichen in New York: S&P 500 beginnt Donnerstagssitzung im Plus (finanzen.at)
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06.08.26
|S&P 500-Papier Newmont-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Newmont von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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05.08.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 beendet die Sitzung im Minus (finanzen.at)
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05.08.26
|Handel in New York: S&P 500 zeigt sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
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05.08.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 legt den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
Analysen zu Newmont Corporation
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Aktien in diesem Artikel
|Newmont Corporation
|104,52
|-2,04%
|Newmont Corporation Registered Shs Chess Depositary Interests Repr 1 Sh
|106,50
|0,47%