NXP Semiconductors Aktie
WKN DE: A1C5WJ / ISIN: NL0009538784
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30.04.2026 02:53:36
Why NXP Semiconductors Stock Skyrocketed Today
Shares of NXP Semiconductors (NASDAQ: NXPI) spiked on Wednesday after the chipmaker reported solid growth across its major business lines. Image source: Getty Images.NXP's revenue climbed 12% year over year to $3.18 billion in the first quarter ended March 29.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Analysen zu NXP Semiconductors N.V.
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