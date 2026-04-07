Occidental Petroleum Aktie
WKN: 851921 / ISIN: US6745991058
07.04.2026 17:07:00
Why Occidental Petroleum Rallied in March
Shares of Occidental Petroleum (NYSE: OXY) rallied 22.5% in March, according to data from S&P Global Market Intelligence.Occidental was an obvious beneficiary of higher oil prices, which spiked in March after the war with Iran broke out on the last day of February. As a U.S.-centered oil-and-gas giant, Occidental stands to benefit from those higher prices and unaffected supply. Although Occidental has some assets in the Middle East, they account for only a small share of its overall production. Although oil prices had already been rising in the lead-up to the war, Iran's subsequent closing of the Strait of Hormuz added fuel to the fire, so to speak. In March, the price of oil rallied by just over 50% to $111 per barrel, leading to outsize profits for oil and gas drillers that are still able to get their barrels to market.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
