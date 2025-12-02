Oracle Aktie
WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054
|
02.12.2025 16:45:00
Why Oracle Stock Tumbled 23% in November
It was pure euphoria in September when Oracle (NYSE: ORCL) reported a more than quadrupling of its backlog to an incredible $455 billion. A reported $300 billion cloud computing deal with OpenAI drove much of that increase. Shares of Oracle initially surged as investors focused on the projected revenue growth while ignoring some thorny questions about the Oracle-OpenAI partnership.After a 23.1% drop in November, according to data provided by S&P Global Market Intelligence, Oracle's post-earnings gains have now been completely erased. Optimism has quickly faded, giving way to concerns about debt, OpenAI's ability to pay, and the potential bursting of the AI bubble.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
